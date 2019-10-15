МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в сентябре, по предварительным данным, сократился на 85 тысяч баррелей в день, или на 5,1% по сравнению с окончательными данными за август, составив 1,574 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 10,6% меньше прогноза организации.

Согласно итоговым данным за август, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,659 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в сентябре составил 1,312 миллиона баррелей в день, что на 7,7% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 244 тысячи баррелей в сутки, а конденсата — 18 тысяч баррелей в сутки.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в сентябре газа составил 192,7 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 34,6% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.