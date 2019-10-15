МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти и газа "Роснефти" по итогам 2019 года будет на уровне плюс-минус 1% к 2018 году, заявил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах V конференции "Технологии в области разведки и добычи ПАО "НК "Роснефть".

"Она будет более-менее стабильной, может быть, плюс-минус 1% (к 2018 году — ред.)", — сказал он в ответ на вопрос, какой будет добыча нефти и газа компании по итогам года.

"Мы под ограничениями ОПЕК. Так что мы будем действовать по указаниям Минэнерго", — добавил Лирон.

"Роснефть" в 2018 году увеличила добычу жидких углеводородов на 2,1%, до 230,2 миллиона тонн, добыча газа снизилась на 1,7%, до 67,26 миллиарда кубометров.