МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" покупает у национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC 5% в концессии Гаша (Ghasha)в ОАЭ, сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.

Ghasha — проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Другими партнерами ADNOC и участниками концессии являются итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская нефтегазовая OMV (5%). Планируемый объем производства — свыше 40 миллионов кубов газа и 120 тысяч баррелей нефти и газового конденсата в сутки.

"Сегодня в Абу-Даби в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер подписали соглашение о присоединении компании "Лукойл" к концессии Гаша (Ghasha) c долей участия 5%", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что между "Лукойлом", ADNOC и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) подписано трехстороннее соглашение о будущем сотрудничестве в рамках концессии Ghasha.

"Разработка газового месторождения Гаша — это первый проект "Лукойла" в ОАЭ, и мы рады начать его в партнерстве с ADNOC и при участии РФПИ. "Лукойл" обладает внушительным опытом работы на морских месторождениях, как самостоятельно, так и в консорциумах с другими крупнейшими международными компаниями. Участие в проекте полностью соответствует нашей стратегии", — приводятся в сообщении слова Алекперова.