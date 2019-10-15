МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в ноябре вырастет по сравнению с октябрем на 58 тысяч баррелей, до 8,971 миллиона баррелей в день, или на 0,65%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в ноябре ожидается на месторождении Permian — на 63 тысячи, до 4,61 миллиона баррелей в день. Добыча на Bakken поднимется на 11 тысяч баррелей, до 1,488 миллиона баррелей, на Niobrara рост составит 6 тысяч и добыча достигнет 763 тысяч баррелей в день, на Appalachia — 3 тысячи, до 162 тысяч баррелей.

По данным ведомства, в следующем месяце добыча на Haynesville останется на отметке октября в 41 тысячу баррелей в день, на Eagle Ford — снизится на 12 тысяч, до 1,366 миллиона баррелей в день, на Anadarko — уменьшится на 13 тысяч, до 541 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в ноябре роста добычи газа на этих месторождениях — на 319 миллионов кубических футов, до 84,012 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в октябре составляет 83,693 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в сентябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 206, до 7,74 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.