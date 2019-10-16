МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" в 2012 году столкнулся с отключением через спутник мобильных компрессорных станций (МКС) производства австрийской LMF, после этого начались разработки отечественного аналога, опытный образец уже изготовлен одним из предприятий в Татарстане, сообщили РИА Новости в "Газпроме".

"В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", — сообщили в "Газпроме".

"Ввиду актуальности применения МКС, по инициативе "Газпрома" начались разработки аналогичного отечественного оборудования. К настоящему времени опытный образец изготовлен одним из предприятий в Татарстане", — отметили в компании.

Во вторник на совещании в Иннополисе по вопросам сотрудничества "Газпрома" с предприятиями Татарстана руководство НПП "Компрессор" рассказало о мобильной компрессорной станции, которую они разрабатывают, и просило поддержать проект.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сказал, что экономические показатели у оборудования НПП "Компрессор" выше, чем у зарубежных аналогов, судя по представленной информации, и оно может заменить австрийские компрессоры.