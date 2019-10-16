БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт /ПРАЙМ/. Цены на топливо в Эквадоре начали снижаться после договоренностей властей и оппозиции отозвать указ об отмене субсидий на топливо, сообщает издание El Universo и свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

"С целью нормализовать снабжение топливом в стране компания Petroecuador и Агентство по регулированию и контролю за углеводородами непрерывно и скоординированно работают на станциях и терминалах, этот режим будет сохранен до тех пор, пока не будет достигнуто полное обеспечение топливом", — отмечается в сообщении министерства.

В настоящее время бензин Extra продается по цене 1,85 доллара и дизель – по 1,037 доллара.

Как отмечает издание El Universo, до 14 октября, когда было принято решение отказаться от указа, вызвавшего рост цен на топливо, бензин Extra стоил 2,30 доллара, а дизель 2,27 доллара.

Во время протестов, начавшихся в первые дни октября, министерство энергетики сообщило, что перекрытие дорог нарушило снабжение топливом в шести из 24 провинций страны.

Катализатором манифестаций в Эквадоре стала отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.