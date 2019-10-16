БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт /ПРАЙМ/. Добыча на месторождениях эквадорской Petroamazonas, приостановленная из-за протестов, не сможет восстановиться в ближайшее время из-за ущерба, причиненного инфраструктуре, сообщает министерство энергетики страны.

8 октября минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на нескольких блоках в провинциях Орельяна и Сукумбиос из-за неизвестных, ворвавшихся на производство. Нефтяная компания тогда оценила возможные потери в размере 165 тысяч баррелей в день.

После договоренностей властей и протестующих о прекращении манифестаций минэнерго страны заявило о возобновлении работы на нефтяных блоках.

"Ущерб на шести нефтяных полях не позволяет восстановить добычу в короткие сроки… Вандалы повредили электрические сети, вспомогательную инфраструктуру, эта ситуация осложняет восстановление добычи на 100%, пока невозможно оценить затраты, которые понесет компания, чтобы возместить ущерб", — отмечается в сообщении.

Кроме того, повреждены дороги, ведущие к месторождениям, что затрудняет прибытие специалистов. Petroamazonas до сих пор регистрирует потерю в добыче в 128,2 тысячи баррелей в день.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.