Три резервуара загорелись на нефтебазе в США – пожарные службы
МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Три резервуара загорелись на нефтебазе в округе Контра-Коста в Калифорнии, сообщает местные пожарные службы в Twitter.
Пожар разразился на нефтебазе NuStar. Причина возгорания пока неясна.
Офис шерифа рекомендует жителям близлежащих территорий не выходить на улицу, закрыть окна и двери, выключить нагревательные приборы, кондиционеры и вентиляторы, заклеить щели в окнах и дверях клейкой лентой или завесить их влажными полотенцами.
https://1prime.ru/energy/20191016/830415051.html