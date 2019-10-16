МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России считает, что проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должны заниматься только российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники и материалы, представленные ведомством на совещании 8 октября.

Большую часть солнечных и ветряных электростанций в России строят "Солар системс" ("дочка" китайской Amur Sirius), "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Реам менеджмента"), "Фортум" (принадлежит финской Fortum), "Новавинд" ("Росатом") и "Энел Россия", принадлежащая итальянской Enel совместно с Siemens Gamesa, отмечает издание. Для этих работ компании привлекают как иностранные, так и российские организации, рассказал газете руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов, но иностранные энергокомпании предпочитают работать со своими глобальными партнерами.

"Предложения Минпромторга могут привести к удорожанию строительства станций — заказчики будут привлекать иностранных партнеров в качестве субподрядчиков", — заявил Хохлов.

По словам представителя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, создание в России отрасли инжиниринга для развития возобновляемой энергетики потребует времени. "Поэтому, если сейчас запретить привлекать к проектированию и монтажу иностранные организации, отрасль столкнется с дефицитом квалифицированных услуг, доступ к передовым решениям и инновациям будет ограничен", — пишет издание.

Также министерство представило критерии, как определять вклад комплектующих в локализацию станции. Ведомство предложило балльную систему для разных компонентов. Однако вклад отдельных элементов оборудования в степень локализации станций нужно дополнительно обсуждать с компаниями и Минпромторг работает над этим, сказал газете его представитель.

Представитель "Энел Россия" отказался от комментариев. "Новавинд" и Siemens Gamesa не ответили на запросы издания.