МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на акцию, сообщила пресс-служба компании.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию и установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Совет директоров "Лукойла" также утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока, говорится в сообщении "Лукойла".

"Дивиденды выплачиваются два раза в год, при этом сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период", — сообщила компания.

Общая сумма дивидендов по выпущенным акциям компании, за исключением акций, принадлежащих предприятиям группы "Лукойл", составляет не менее 100% скорректированного свободного денежного потока компании", — также говорится в релизе.

"Лукойл" направит на дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 133 миллиарда рублей, что согласно новой дивидендной политике компании соответствует 100% от ее скорректированного свободного денежного потока, пояснили журналистам в "Лукойле".

"В сумме промежуточные дивиденды составят 133 миллиарда рублей, что соответствует 100% скорректированного FCF (свободного денежного потока — ред.)", — сказал представитель компании в ответ на вопрос, сколько в сумме "Лукойл" направит на дивиденды по итогам девяти месяцев.

Кроме того, совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу дивидендов 3 декабря.

Размер дивидендов-2018 с учетом промежуточных составил 250 рублей на обыкновенную акцию. По итогам девяти месяцев 2018 года "Лукойл" выплачивал 95 рублей на акцию. Суммарно компания направила на финальные и промежуточные дивиденды 26% своей чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году составила 619,2 миллиарда рублей.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.