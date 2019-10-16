МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал погасить 25 миллионов акций, выставив на их выкуп публичную оферту по цене 5,3 тысячи рублей за штуку, сообщает компания.

В случае одобрения предложения акционерами на внеочередном собрании 3 декабря заявления о продаже акций будут приниматься с 27 декабря 2019 года по 25 января 2020 года включительно, а крайним сроком оплаты приобретаемых акций будет 7 февраля 2020 года.

"Уменьшить уставный капитал ПАО "Лукойл" путем приобретения части размещенных акций ПАО "Лукойл" в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: категории (типы) приобретаемых акций — акции обыкновенные именные бездокументарные; количество приобретаемых ПАО "Лукойл" акций данной категории – 25 000 000 штук; цена приобретения – 5 300 рублей за одну акцию", — приводится в сообщении рекомендация.