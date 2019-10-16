КИЕВ, 16 окт /ПРАЙМ/. Увеличение объёма передачи газа из Польши по реверсу позволит европейским трейдерам использовать свободные мощности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), которые покрывают до 10% объема всех подземных хранилищ в ЕС, заявил глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Компания "Укртрансгаз" сообщила ранее в среду об удачном завершении работ на компрессорной станции "Комарно" для увеличения объемов поставок газа реверсом из Польши. По данным компании, проектная мощность модернизированного участка составит 15 миллионов кубометров в сутки в аверсном режиме и 18 миллионов — в реверсном режиме из Польши.

По словам Коболева, увеличение пропускной способности газовых сетей между Украиной и Польшей – "это также новый шаг на пути интеграции Украины к европейскому рынку газа".

"В частности, это возможность для европейских трейдеров использовать свободные мощности украинских ПХГ. Мы готовы предложить мощности для хранения до 10 миллиардов кубометров газа в год, а это почти 10% объема всех подземных хранилищ Евросоюза", — написал Коболев на странице в Facebook.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. "Нафтогаз Украины" ведет подготовительные работы для обеспечения поставок газа в реверсном режиме из ЕС в случае прекращения РФ его транзита с 1 января 2020 года.

Также Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите остаётся. Следующий раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.