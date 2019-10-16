МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Цены на нефть растут в среду вечером на ожидании рынком продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи этого сырья, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.55 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,09%, до 59,38 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,93%, до 53,3 доллара за баррель.

Участники торгов считают, что ОПЕК+ может принять решение о продлении договора о сокращении добычи "и подождать, пока мировой спрос не догонит предложение", приводит агентство Рейтер слова президента Lipow Oil Associates Энди Липова (Andy Lipow). Ближайшие встречи делегатов ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в Вене 5-6 декабря.

Внимание трейдеров также обращено на статистику запасов нефти, которая будет опубликована минэнерго США завтра. Аналитики ожидают снижение запасов в стране на 2,9 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.