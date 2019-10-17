БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт /ПРАЙМ/. "Роснефть" назвала слухами сообщения о якобы планах передать ей контроль над венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.

Ранее оппозиционное венесуэльское издание El Nacional со ссылкой на источники сообщило, что власти латиноамериканской страны якобы изучают возможность передать "Роснефти" полный контроль над PDVSA в обмен на прощение "долга перед российской стороной", при этом не уточняя, о каком именно долге идет речь. El Nacional утверждает, что российская сторона якобы изучает это предложение. При этом, по данным издания, речь идет не о приватизации, а о других законных процедурах.

"Слухи мы не комментируем", — заявил РИА Новости представитель "Роснефти".

Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы, в котором определены условия и график его выплаты. Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле текущего года. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. Сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.

В начале октября Минфин России сообщил, что Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, не уточнив размер произведенного платежа. Весной первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что платеж в 200 миллионов долларов должен быть проведен осенью 2019 года.

В конце августа сообщалось, что PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов. Согласно данным "Роснефти", на конец прошлого года долг венесуэльской нефтекомпании PDVSA по выданным авансам составлял 2,3 миллиарда долларов, на 30 сентября 2018 года — 3,1 миллиарда долларов, на конец июня 2018 года — 3,6 миллиарда долларов, на конец марта 2018 года — 4 миллиарда долларов, на конец 2017 года — 4,6 миллиарда долларов.