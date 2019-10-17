МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) перешла под контроль одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна, следует из материалов ЯТЭК.

Доля косвенного участия Авдоляна в уставном капитале ЯТЭК составила 90,59%, сообщает компания. Авдолян будет косвенно контролировать ЯТЭК через компании "Саномил Ко Лимитед" и "А-проперти".

Отмечается, что Авдоляну косвенно принадлежит 51% акций ООО "А-проперти" через "Саномил Ко Лимитед", которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций "А-проперти".

ЯТЭК — старейшее газодобывающее предприятие Якутии, единственный производитель моторного топлива в регионе, а также единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Якутии.