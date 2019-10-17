МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Рост потребления газа в Китае замедляется, но зависимость страны от поставок из-за рубежа растет – прежде всего СПГ. Санкции США против китайской COSCO привели к резкому удорожанию морских перевозок СПГ, что ставит под угрозу переход Китая с угля на экологически чистые виды топлива.

Решить проблему бесперебойного снабжения газом китайских потребителей поможет "Газпром".

Замедление темпов роста

Темпы роста потребления природного газа в Китае замедляются. По данным Sinopec Gas Company, спрос на газ в этом году вырастет на 10% и составит 307 млн куб. м. В прошлом году потребление газа в стране выросло на 17%.

В 2018 году собственная добыча Китая составила 160,2 млрд куб. м, импорт – 124,8 млрд куб. м. При этом 74,3 млрд куб. м газа было поставлено в виде СПГ, остальной объем поступил по трубопроводам, в основном из Средней Азии.

"Из-за макроэкономической ситуации и смягчения политики перехода с угля на газ, которую проводит китайское правительство, рост спроса на газ в Китае замедляется", — считают в Sinopec Gas Company.

Последние три года китайские власти упорно проводят политику сокращения использования на ТЭС, в промышленности и домохозяйствах угля, который заменялся на ВИЭ и природный газ.

Ожидается, что спрос на газ в Китае достигнет 510 млрд куб. м к 2030 году и страна опередит ЕС по объему потребления этого вида энергоносителей.

Собственная добыча Китая в 2019 году может достигнуть 174-175 млрд куб. м. Из этого объема на сланцевый газ придется около 15 млрд куб. м, прогнозируют в министерстве природных ресурсов КНР. При этом выражается надежда, что добыча сланцевого газа продолжит расти в течение ближайших пяти или шести лет.

Грядущей зимой китайские власти планируют перевести с угля на газ или электричество 4,93 млн домохозяйств. В 2017–2018 годах почти 10 млн домохозяйств отказались от угля, на смену которому пришел газ, электрические плиты и обогреватели.

В январе-сентябре этого года импорт газа в Китай вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 98,3 млрд куб. м. (71,22 млн тонн).

Оценки Sinopec Gas Company совпадают с официальными данными, которые также показывают, что замедление экономического роста в Китае ведет к сокращению спроса на газ.

Зависимость Китая от импорта газа растет

Пекин планировал собственную добычу природного газа к 2040 году увеличить вдвое, но столкнулся с трудностями при разработке сланцевых залежей. На прошлой неделе консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила о пересмотре прогноза добычи газа в Китае в сторону понижения. В 2040 году добыча газа в стране составит 325 млрд куб. м – на 39 млрд куб. м меньше, чем ожидалось ранее.

Wood Mackenzie признает, что китайские нефтегазовые компании не смогут повторить успех, который был достигнут на месторождении сланцевого газа Фулинь. На структурах Ордос и Тарим из-за сложных геологических условий, глубины залегания газа и отсутствия инфраструктуры и необходимых ресурсов – прежде всего воды – себестоимость добычи существенно выше, чем на Фулинь – даже с учетом налоговых льгот и финансовой поддержки со стороны правительства. В связи с этим Wood Makkenzie прогнозирует, что добыча сланцевого газа в Китае в 2040 году составит всего 44 млрд куб. м – в два раза меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Эксперты Wood MacKenzie делают вывод, что снижение темпов роста собственной добычи приведет к росту зависимости от импорта газа – прежде всего в виде СПГ. По расчетам Wood MacKenzie, спрос на природный газ в Китае к 2040 году достигнет 673 млрд куб. м, что составляет половину всего объема потребления в Азии.

Перевозка СПГ значительно подорожала

В своих прогнозах Wood MacKenzie не учитывает геополитический фактор, который может серьезно осложнить ситуацию на газовом рынке и привести к росту цен на СПГ.

В первой половине октября резко повысились ставки фрахта на СПГ-танкеры – до $130 тыс./сут. по сравнению с $80 тыс./сут. в конце сентября. По данным консалтинговой компании Drewry, основной причиной повышения ставок фрахта стали санкции, которые ввели США против нескольких дочерних структур COSCO – одной из крупнейших судовых компаний в мире.

25 сентября 2019 года США ввели санкции к COSCO Shipping Tanker и COSCO Shipping Tanker Seaman and Shipping Management за перевозки иранской нефти вопреки запрету со стороны США, что противоречит международному праву. После введения санкций против китайских судовых компаний использование 12 принадлежащих COSCO СПГ-танкеров оказалось крайне затруднительным – многие страховые компании и компании, обслуживающие суда в портах, отказывают им в предоставлении услуг. В результате, сократилось количество СПГ-танкеров на рынке морских перевозок, что стало причиной резкого их удорожания.

Также ожидается нехватка свободных СПГ-танкеров из-за увеличения торговли в преддверии пикового спроса на топливо зимой. Drewry уверена, что многие страны Азии увеличат импорт в четвертом квартале 2019 года из-за ожиданий холодной зимы.

Кроме того, многие СПГ-танкеры используются как плавучие хранилища, поскольку на рынке сложилась ситуация контанго (более высокая цена на товар с отложенным сроком поставки по сравнению с товаром на спотовом рынке). Трейдеры накапливают СПГ с целью его перепродажи после наступления холодов.

Ставки фрахта для СПГ-танкеров на маршруте Гладстоун-Токио подскочили на 117% с 24 сентября по 11 октября, составив $132,9 тыс./сут.

Поскольку в краткосрочной перспективе предложение СПГ-танкеров не увеличится, Drewry прогнозирует повышение ставок фрахта для таких судов дедвейтом $170 тыс. куб. м с дизель-электрической установкой типа TFDE до $200 тыс./сут., а с паровой установкой – до $100 тыс./сут.

В четвертом квартале из-за высокого спроса и ограниченного предложения ставки фрахта на СПГ-танкеры будут колебаться в диапазоне $150-200 тыс./сут., обоснованно полагают эксперты Drewry.

Конца торговой войне между США и Китаем не видно. Вашингтон будет наносить удары по слабым местам китайской экономики, одним из которых является растущая зависимость от морских поставок энергоносителей из-за рубежа – прежде всего СПГ. Рост ставок фрахта для СПГ-танкеров приведет – с определенной задержкой во времени – к подорожанию газа на внутреннем рынке Китая.

Российский газ им в помощь

"Газпром" успешно завершил строительство газопровода "Сила Сибири" мощностью 38 млрд куб. м/г, по которому российский газ будет поставляться в Китай. Сейчас ведутся пусконаладочные работы и заполнение трубопровода газом с Чаядинского месторождения. Российская компания сообщает, что подготовка к поставкам российского газа в Китай по "Силе Сибири" идет по графику. На Чаядинском газоконденсатном месторождении завершено бурение 176 эксплуатационных скважин и ведется их освоение – работы выполняются с опережение графика.

В Иркутской области на Ковыктинском месторождении, которое также является ресурсной базой "Силы Сибири", полным ходом проводятся буровые работы. Поставки газа с этого месторождения в Китай планируется начать в 2023 году.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай в объеме 38 млрд куб. м/г в течение 30 лет. Начало поставок намечено на 1 декабря этого года – раньше установленного срока.

"Газпром" также намерен поставлять газ в Китай со своих сахалинских месторождений по трубопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. В конце сентября правительство РФ приняло решение о поставках газа по этому трубопроводу в Китай в объеме 10 млрд куб./г. Поставки могут начаться уже в следующем году.

Ввод в эксплуатацию газопроводов "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток обеспечит Китай необходимым количеством газа вопреки американским санкциям и несмотря на торговую войну между Вашингтоном и Пекином.

Президент РФ Владимир Путин во время проведения Российской энергетической недели отверг все инсинуации по поводу слабой позиции Москвы в переговорах с Пекином о поставках российского газа по "Силе Сибири".

"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести разногласия в наши отношения… Это – чушь", — сказал российский президент.