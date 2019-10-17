ВАРШАВА, 17 окт — ПРАЙМ. Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину 6,6 миллиарда кубометров газа в год, говорится в заявлении польской компании.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что его компания завершила строительство трубопровода – перемычки на компрессорной станции "Комарно" в Львовской области. По его словам, после тестирования этого соединения, его пропускная способность для импорта газа из Польши увеличится с 6,5 до 18 миллионов кубометров в сутки. В годовом измерении – это почти 6,6 миллиарда кубометров, или половина всей годовой потребности Украины в импорте газа, уверял Коболев в Facebook.

"В связи с информацией, опубликованной украинскими компаниями, то есть "Уктрансгаз" и "Нафтогаз" об увеличении пропускной способности до 6,6 миллиарда метров кубических в год газового соединения Польша-Украина, Gaz-Sistem сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме", — говорится в заявлении Gaz-Sistem.

Польский оператор уточняет, что существующие трубопроводные соединения между Польшей и Украиной позволяют поставлять до 2 миллиардов кубометров газа.

"Обеспечение доступной пропускной способности до уровня 6,6 миллиарда кубометров требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-Sistem", — говорится в заявлении.

"Инвестиционное решение в этом отношении будет принято после соответствующего экономического анализа, поддержанного контрактными обязательствами между сторонами", — добавили в польской компании.