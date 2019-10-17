МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" продолжает работу своих активов в Иракском Курдистане, несмотря на ситуацию в Сирии, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Да, продолжаем работать", — ответил Дюков на вопрос, все ли спокойно в пределах активов компании, расположенных в Иракском Курдистане, и не повлияла ли ситуация в соседней Сирии на работу в регионе.

В Иракском Курдистане "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас-эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас-эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяда.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.