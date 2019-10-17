МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,69%, до 6,46 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,28%, до 213 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,32%, до 89 долларов. Акции "Газпрома" подорожали на 0,23%, до 7,06 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,95%, до 32,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" сократилась на 0,2%, до 25,15 доллара, "Северстали"- поднялась на 0,36% до 13,84 доллара, НЛМК — на 0,8%, до 20,14 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,84%, до 1,3 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,93%, до 14,62 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" снизились в стоимости на 3,79% до 16,74 доллара.

Цена GDR "Магнита" увеличилась на 0,47%, до 11,76 доллара, "Ленты" — осталась без изменений на уровне показателя предыдущего закрытия в 3,34 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 3,24%, до 4,08 доллара.