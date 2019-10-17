МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Саудовские Saudi Aramco и ACWA Power договорились о реализации в Бангладеш проекта СПГ-терминала и связанной с ним электростанции, работающей на СПГ, инвестиции оцениваются почти в 3 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из Бангладеш.

"Saudi Aramco и ACWA Power подписали соглашение с Бангладеш в четверг по проекту электростанции, работающей на базе СПГ (сжиженного природного газа), мощностью в 3,6 тысячи МВт, и терминала. В рамках сделки саудовские компании инвестируют около 3 миллиардов долларов", — сообщило агентство со ссылкой на власти страны.

Председатель ACWA Мохаммад Абдулла Абунайян (Mohammad Abdullah Abunayyan) заявил, что компания направит инвестиции к следующему году, говорится в сообщении. Станция и терминал будут построены либо в районе Махешкхали в округе Кокс-Базар, либо в порту Пайра, отмечает агентство.