МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, за первые девять месяцев 2019 года составил 10,45 миллиарда долларов против прибыли в 1,628 миллиарда годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненный убыток на акцию составил 7,56 доллара против прибыли на акцию в 1,15 доллара в аналогичном периоде 2018 года. Выручка компании в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 0,2%, до 24,689 миллиарда долларов.

Чистый убыток Schlumberger в третьем квартале 2019 года составил 11,373 миллиарда долларов против прибыли в 658 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 8,22 доллара против прибыли на акцию в размере 0,46 доллара год назад. Выручка компании выросла на 0,43%, до 8,541 миллиарда долларов.

Выручка от работ на территории Северной Америки за квартал выросла на 2% в квартальном выражении — до 2,850 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке поднялась на 9% — до 2,062 миллиардов долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в квартальном выражении выросла на 4%, до 2,553 миллиардов долларов.

"Мы завершили третий квартал с выручкой 8,5 миллиарда долларов, что на 3% больше в квартальном значении. Устойчивая международная активность способствовала общему росту, несмотря на неоднозначные результаты в Северной Америке", — заявил гендиректор компании Оливье Ле Пеш (Olivier Le Peuch), чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.