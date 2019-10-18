КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, которые могут стать компенсацией Киеву за прекращение транзита газа из РФ, сообщил в пятницу исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" — полное прекращение и отзыв всех исков. На фоне этих заявлений украинские СМИ заговорили о том, что прекращение транзита становится все более реальным.

Комментируя эти публикации, Витренко написал на своей странице в Facebook: "А я вам говорил… Хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта. Львиную долю этой суммы составляет потеря стоимости украинской ГТС из-за отсутствия транзита.