МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России по итогам аукциона предоставило "Арктик СПГ 1" право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение в ЯНАО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить представленные Минприроды России результаты проведенного… аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетское+Ханавейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, победителем которого признано общество с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 1", — говорится в документе.

Добавляется, что правительство предоставляет "Арктик СПГ 1" право пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии.