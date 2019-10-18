КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил слова главы "Газпрома", что цена на импортный газ для Украины может быть ниже на 20%, но озвучил ряд условий.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.

"Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже. И для этого даже необязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", — написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Витренко считает, что для уменьшения цены на импортный газ необходимо, чтобы "Газпром" не отказывал европейским компаниям в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. По его мнению, также для снижения цены необходимо, чтобы "Газпром" предлагал своп-контракты другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ.

Помимо этого, Витренко заявил, что цену на импортный газ можно снизить, если "Газпром" перестанет "блокировать экспорт газа из Средней Азии на Украину и в Европейский союз".