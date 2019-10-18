МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Молдавия, вместо границы с Украиной, могла бы использовать границу с Румынией для приема российского газа или организовать реверсные поставки из "Турецкого потока", однако оба эти варианта на сегодняшний день сопряжены с определенными трудностями, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В настоящий момент поставки газа из РФ в Молдавию составляют порядка 3 миллиардов кубометров в год и осуществляются только по украинской газотранспортной системе (ГТС), что ставит страну в уязвимое положение, если Россия и Украина не договорятся о транзите после 2019 года. Президент Молдавии Игорь Додон ранее в пятницу заявил, что при продлении контракта с "Газпромом" на поставку газа будет предусмотрена возможность получения "голубого топлива" не только на границе с Украиной.

"Наиболее реалистичным альтернативным вариантом поставок газа в Молдавию, минуя территорию Украины, является газопровод Яссы — Унгены (то есть, из Румынии — ред.). Однако этот газопровод до сих пор не продлен до Кишинева, и по информации СМИ, будет построен только к 2021 году", — прокомментировал слова Додона аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Кроме того, его мощность составляет лишь 1,5 миллиарда кубов в год (что покрывает только половину от сегодняшнего потребления газа Молдавией включая Приднестровье), и в таком случае возникает резонной вопрос о газоснабжении правого берега Днестра", — добавил он.

По мнению Капитонова, другим вариантом могла бы стать организация реверсных поставок газа из "Турецкого потока" по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию и Румынию и дальше через существующую систему газопроводов Ананьев — Тирасполь — Измаил, Раздельная — Измаил и Шебелинка — Днепр — Кривой Рог — Измаил.

"Однако эти маршруты проходят с запада через территорию Украины, поэтому такой вариант потребует подписания транспортных соглашений с "Укртрансгазом", что может оказаться препятствием", — отметил он.

В то же время директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев полает, что Украина продолжит усилия для поддержания транзита российского газа через свою ГТС во избежание убытков от простаивания, а схема транспортировки газа в Молдавию не изменится. При этом поставка газа РФ через третьи страны чревата дополнительными издержками для Молдавии, полагает он.

"Это приведет к удорожанию газа примерно на 5-10%", — резюмирует эксперт.