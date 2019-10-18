МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Началось заполнение газом одной из веток "Турецкого потока". "Газпром" продвигается к поставленной цели – экспорту газа из России в Европу в обход сопредельных государств. Компания способна поставлять газ европейским потребителям в необходимых объемах. "Южный газовый коридор" проигрывает конкуренцию проекту "Турецкий поток".

Газовая метаморфоза

"Газпром" начал заполнение природным газом первой нитки газопровода "Турецкий поток", что является последним подготовительным этапом перед началом коммерческих поставок. Экспорт российского газа в Турцию должен начаться до конца 2019 года. Газ будет поступать в европейскую часть Турции, где расположен крупнейший город страны – Стамбул.

"Турецкий поток" появился в результате метаморфозы проекта "Южный поток", который планировал построить "Газпром" через Черное море напрямую из России в ЕС, в обход территории сопредельных государств – прежде всего Украины.

В рамках "Южного потока" предусматривалось строительство четырех ниток газопровода совокупной мощностью 63 млрд куб. м. Маршрут морского участка "Южного потока" протяженностью 955 км пролегал от КС "Русская" недалеко от Анапы до болгарского побережья в районе Варны. В случае реализации проекта помимо экономической выгоды Болгария становилась ключевой транзитной страной ЕС, от которой зависело бы газоснабжение Южной Европы.

Однако в конце 2013 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении "Южного потока", который якобы противоречил нормам Третьего энергетического пакета и нарушал европейские правила проведения тендеров на строительство инфраструктурных проектов. Несмотря на подписание межправительственного соглашения с Россией, власти Болгарии под давлением Вашингтона и Брюсселя открыто саботировали реализацию проекта "Южный поток".

В результате терпение Москвы лопнуло. 1 декабря 2014 года в Анкаре президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию данного проекта" и объявил о начале нового проекта — "Турецкий поток". Вынужденный отказ от строительства "Южного потока" – проект находился в высокой стадии готовности – нанес серьезный экономический ущерб "Газпрому" и России в целом.

Мощность "Турецкого потока" была снижена в два раза по сравнению с "Южным потоком" – две ветки по 15,75 млрд куб. м/г каждая. Строительство морского "Турецкого потока" началось в мае 2017 и завершилось в ноябре 2018 года.

Болгарские братушки одумались

Если по первой нитке "Турецкого потока" газ будет поступать исключительно в Турцию, то вторая нитка предназначена для поставок в страны Южной Европы через Болгарию. Болгарское правительство после провальных результатов бурения на шельфе и отсутствия ресурсов для создания балканского газового хаба (распределительного центра), изменило свое отношение к сотрудничеству с Россией.

В январе "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве газопровода от границы с Турцией до Сербии, по которому будет прокачиваться газ "Турецкого потока". Решение было принято после проведения аукциона на бронирование мощностей газопровода. По итогам аукциона две компании, одна из которых "Газпром", забронировали 100% мощности будущего газопровода. Болгарский парламент внес соответствующие изменения в энергетическую стратегию страны.

Газопровод в Болгарии будут строить "Булгартрансгаз" и саудовская Arkad Engineering & Construction. Проект оценивается в 1,1-1,4 млрд евро. Ожидается, что строительство будет завершено в течение 2020 года.

Сербия также приступила к строительству своего участка газопровода для поставок российского газа из "Турецкого потока", даже не дожидаясь окончательного решения со стороны Болгарии.

"Турецкий поток" vs "Южный газовый коридор"

В июне 2018 года в помпезной обстановке был запущен в эксплуатацию TANAP (Трансанатолийский газопровод) – основная часть "Южного газового коридора". Поставки газа в Турцию по TANAP в первый год эксплуатации были запланированы в объеме всего 2 млрд куб. м с последующим ростом до 6 млрд куб. м в 2020 году.

"Южный газовый коридор" состоит из трех газопроводов – Южнокавказского, TANAP и TAP (Трансадриатического) – и предназначен для поставок газа с месторождения Шах-Дениз на каспийском шельф Азербайджана в объеме 16 млрд куб. м/г. Из этого объема 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции, и 10 млрд куб. м/г должны поставляться европейским потребителям – в основном в Италии. Поставки в Европу станут возможны после завершения строительства ТАР в начале 2020 года.

В отличие от "Южного потока" проекту "Южный газовый коридор" Брюссель и Вашингтон оказывали всяческое содействие, поскольку рассматривали его как альтернативу российскому газу на европейском рынке. За счет этого проекта ЕС стремится снизить зависимость от "Газпрома". Однако даже в Брюсселе признают, что политического значение "Южного газового коридора" превышает экономические выгоды. 10 млрд куб. м/г – мизерный объем, который не может изменить ситуацию на газовом рынке ЕС, потребляющего около 500 млрд куб. м природного газа в год.

Кроме того, даже в ЕС сомневаются, что Азербайджану хватит собственного газа для выполнения обязательств по поставкам через "Южный газовый коридор".

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-сентябре в стране было добыто 25,98 млрд куб. м газа – на 16,8% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом, производство товарного газа составило 17,89 млрд куб. м, что на 29,3% больше показателя за первые три квартала 2018 года. С учетом внутреннего потребления, около 11 млрд куб. м/г, и существующих обязательств перед Грузией и Турцией, свыше 10 млрд куб. м, объемов добычи едва хватает, чтоб направить в TANAP запланированные 3 млрд куб. м. Однако уже в следующем году поставки по ТАNAP должны увеличиться до 6 млрд куб. м.

"Газпром" готов использовать все мощности "Турецкого потока" – 31,5 млрд куб. м/г – сразу после запуска его в эксплуатацию. В отличие от Азербайджана, у российской компании нет проблем с ресурсной базой. "Газпром" способен быстро нарастить поставки в Европу в случае необходимости, несмотря на сложные отношения с Брюсселем.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что за девять с половиной месяцев этого года компания увеличила добычу на 3,4 млрд куб. м – до 389 млрд куб. м. По словам Миллера, резерв газа в ПХГ составляет 72,23 млрд куб. м, что позволяет поставлять потребителям 843,3 млрд куб. м/сут. "Это исторический рекорд за всю историю отечественной газовой отрасли", — подчеркнул глава газового гиганта.