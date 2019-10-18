МОСКВА, 18 окт /ПРАЙМ/. Цены на нефть снова, как и утром, демонстрируют негативную динамику, после роста днём, на фоне опасений за темпы роста мировой экономики и, в частности, Китая, что может вызвать снижение спроса на сырьё относительно прежних ожиданий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,32%, до 59,12 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,83%, до 53,48 доллара за баррель.

Ранее в пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале составил всего 6% против предыдущих 6,2%. Это значение стало самым низким за 27 лет наблюдений. Китай — крупнейший мировой импортер нефти.

Инвесторы также обращают внимание на данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, сообщившей, что за неделю, завершившуюся 18 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 713 агрегатов.

На настроения трейдеров также оказывает влияние предстоящее в субботу голосование парламента Великобритании за или против соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit). Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности о выходе страны из союза перед саммитом глав государств ЕС.