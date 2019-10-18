ВАШИНГТОН, 18 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы минэнерго страны нынешнего замминистра Дэна Броллетта.

Ранее стало известно, что действующий министр Рик Перри уходит в отставку в конце 2019 года.

"Рад выдвинуть заместителя министра Дэна Броллетта на пост нового министра энергетики. У Дэна непревзойденный опыт в этой области. Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!" — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Перри, который в прошлом был губернатором Техаса, теперь займется некими "другими интересами".

Для вступления в должность кандидатуру Броллетта должен утвердить профильный комитет сената, а затем общий состав сената, где большинство мест у республиканцев – однопартийцев Трампа.