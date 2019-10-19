МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В ходе поиска обнаружены тела 15 погибших", — сказал собеседник агентства.

13 человек числятся пропавшими без вести, добавили в МЧС.

Кроме того, руководитель Роструда Михаил Иванков принял решение отправится в Красноярский край после ЧП на золотодобывающей артели, где прорвало дамбу, готовятся документы для организации страховых выплат, сообщили в Роструде.

"Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошёл прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, представитель территориального органа ведомства находится на месте происшествия, формируется комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.

Уточняется, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося и подготовки необходимых документов для организации страховых выплат осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры, Следственного комитета, ФСС, правительством Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края.