МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино, поручил оказать помощь и выяснить причины ЧП, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты", — сказал Песков.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.