КРАСНОЯРСК, 19 окт — ПРАЙМ. Спасателям и рабочим, которые работают на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, рекомендовали ускориться из-за надвигающегося понижения температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.

"Рогидромет прогнозирует осадки и понижение температуры до минус 5-7 градусов. Рекомендовано ускорить восстановительные работы, чтобы все не замерзло", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что Роструд организовал проверку на территории, где работала артель "Сисим". По данным ведомства, здесь работали еще пара работодателей. Также планируется, что компания "Ростелеком" развернет в Щетинкино станцию связи, так как сейчас оперативные службы жалуются на плохую связь.