БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику обсудить текущую ситуацию в этой стране.

Милорад Додик — бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, в настоящее время является представителем сербов в президиуме БиГ.

"Сегодня хороший повод для того, чтобы обсудить жизнь. Хотел бы попросить вас дать актуальный анализ текущей ситуации, которая в настоящий момент сложилась в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской", — сказал он.

Российский премьер отметил личный вклад Додика "в развитие и расширение взаимодействия с Россией".

Член президиума Боснии и Герцеговины указал на высокий уровень сотрудничества между Россией и Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной. "Очень важно присутствие российской компании "Зарубежнефть" в нашем нефтяном секторе. Я хочу поблагодарить господина Сергея Кудряшова (глава "Зарубежнефти") и его команду за хорошую работу", — сказал Додик.

Медведев на это с улыбкой ответил, что "его придется наградить, он уже много хорошего сделал".