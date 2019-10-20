БЕЛГРАД, 20 окт — ПРАЙМ. Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировой, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Ждем от них (Украины — ред.)… изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", — сказал он.

Новак также уточнил, что пока Россия не получала от Украины никаких уведомлений.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.