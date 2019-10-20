КРАСНОЯРСК, 20 окт — ПРАЙМ. Не одна, а две дамбы оказались разрушены при чрезвычайной ситуации в Курагинском районе Красноярского края, где при затоплении погибли рабочие, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

"В Курагинском районе был каскад дамб. Разрушено в целом две дамбы", — сказали в главке СК.

В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

В воскресенье продолжается поисково-спасательная операция на месте ЧП, а также разбор строительного мусора.