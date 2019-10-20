МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Следователи установили, что пять дамб в Красноярском крае разрушены в результате прорыва воды, сооружения были возведены незаконно, сообщается на сайте СК РФ.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточняли, что не одна, а две дамбы оказались разрушены при чрезвычайной ситуации.

"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", — говорится в сообщении.

Как заявляет СК, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, при этом начальник участка сообщил следователю, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте задержанных.