МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока", и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.