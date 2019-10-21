ВАШИНГТОН, 21 окт /ПРАЙМ/. Глава минэнерго США Рик Перри покинет свой пост 1 декабря, сообщает издание The Hill в понедельник со ссылкой на представителя ведомства.

"В то время министр Перри продолжит с удовольствием исполнять свои обязанности по поручению президента, он намерен покинуть минэнерго 1 декабря", — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что действующий министр Рик Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что намерен выдвинуть на пост главы минэнерго страны нынешнего замминистра Дэна Броллетта.