УФА, 21 окт /ПРАЙМ/. Врачи помогают восьмерым людям, пострадавшим на заводе "Оркснефтеоргсинтез", по предварительным данным, отравившись газом, сообщили РИА Новости в городской больнице №1 оренбургского Орска.

"В больницу на скорой помощи доставили из нефтяного завода восемь человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, люди отравились газом, их состояние и точный диагноз сообщим утром",- сказали РИА Новости в орской больнице №1.

Местные СМИ со ссылкой на минздрав Оренбургской области отмечают, что люди отравились на установке гидроочистки дизельного топлива ПАО "Орскнефтеоргсинтез".

Комментариями предприятия и МЧС РИА Новости пока не располагают.