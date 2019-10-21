Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области - врачи
УФА, 21 окт /ПРАЙМ/. Врачи помогают восьмерым людям, пострадавшим на заводе "Оркснефтеоргсинтез", по предварительным данным, отравившись газом, сообщили РИА Новости в городской больнице №1 оренбургского Орска.
"В больницу на скорой помощи доставили из нефтяного завода восемь человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, люди отравились газом, их состояние и точный диагноз сообщим утром",- сказали РИА Новости в орской больнице №1.
Местные СМИ со ссылкой на минздрав Оренбургской области отмечают, что люди отравились на установке гидроочистки дизельного топлива ПАО "Орскнефтеоргсинтез".
Комментариями предприятия и МЧС РИА Новости пока не располагают.
https://1prime.ru/energy/20191021/830435271.html