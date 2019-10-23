ВЛАДИВОСТОК, 23 окт /ПРАЙМ/. Индия заинтересована в совместных с Россией проектах по разработке коксующегося угля и намерена наращивать экспорт этого вида топлива из РФ, сообщил на сессии во Владивостоке по российско-индийским угольным проектам министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан.

"Наши переговоры должны закончиться успешными решением в области проекта по разработке коксующихся углей, которые мы собираемся экспортировать из РФ. Компания Tata Steal поставляет из РФ коксующийся уголь для индийских электростанций. В Индии есть необходимость в коксующихся углях в размере 70 миллионов тонн, особенно в алюминиевой промышленности… Мы являемся вторыми в мире по импорту углей, и мы собираемся до 2030 году достигнуть производства 3 миллиона тонн стали в год, поэтому нам необходимо увеличивать поставки угля для национальной сталелитейной промышленности", — сказал министр.

По его словам, небольшой объем — 4,5 миллиона тонн углей — компании Tata Steal очень важен, и она будет увеличивать объем поставок из РФ коксующихся углей.

"Мы открыты для претворения больших инвестиционных проектов. Должны решить, как нам интенсифицировать поставки коксующегося угля из РФ… Мы будем рады взаимодействовать с РФ по вопросам развития проектов по разработке коксующихся углей. Наши компании готовы инвестировать в проекты по разработке коксующихся углей, мы заинтересованы в увеличении экспорта их РФ коксующихся углей", — добавил министр.

"Что касается энергетических углей, мы тоже будем сотрудничать с Россией", — добавил министр.

Визит индийской делегации в Приморье является продолжением серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. На полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.