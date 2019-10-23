ВЛАДИВОСТОК, 23 окт /ПРАЙМ/. Российская и индийская стороны договорились в 2020 году выйти на конкретные инвестпроекты в области поставки угля, сообщил журналистам управляющий директор инвестиционного департамента АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций" Александр Волков.

"Компании с индийской стороны подчеркнули, что они уже находятся в глубоком процессе анализа ряда проектов, эту информацию подтвердили и российские компании, которые готовы работать с индийскими партнёрами. Мы наметили на это год довести до логического завершения поставки тестовых образов и партий на Индию. В 2020 году — выйти на конкретные инвестпроекты на Дальнем Востоке", — сказал Волков по итогам сессии "Российско-индийские угольные проекты — основа долгосрочного сотрудничества" во Владивостоке.

Визит индийской делегации в Приморье является продолжением целой серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. На полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.

В среду делегация также посетит порт Восточный в Приморье.

В состав бизнес-миссии вошли представители компаний JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Bharat Petrleum, Indian Oil Corporation, Engineers India Limited.