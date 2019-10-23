ВЛАДИВОСТОК, 23 окт /ПРАЙМ/. Индийская сторона приняла положительное решение по большей части тестовых образцов российского угля, который планируется туда поставлять, сообщил журналистам управляющий директор инвестиционного департамента АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций" Александр Волков.

"Есть поставки тестовых образцов, это малые партии, они были поставлены большинством компаний. А по большой части компаний принято положительное решение, наш уголь достаточно высококачественный. Он может быть использован вместе с углями, поставляемыми в Индию из Австралии, Канады, Индонезии. Индийские коллеги подтверждают это", — сказал Волков по итогам сессии "Российско-индийские угольные проекты — основа долгосрочного сотрудничества" во Владивостоке.

По его словам, вскоре планируется перейти к поставкам тестовых партий угля на судах.

Волков также уточнил, что все компании, участвовавшие в сессии, проявили интерес к работе в этой отрасли. Все эти компании — новые для Дальнего Востока.

Визит индийской делегации в Приморье является продолжением целой серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. На полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.

В среду делегация также посетит порт Восточный в Приморье.

В состав бизнес-миссии вошли представители компаний JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Bharat Petrleum, Indian Oil Corporation, Engineers India Limited.