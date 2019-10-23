ВЛАДИВОСТОК, 23 окт /ПРАЙМ/. Нью-Дели заинтересован в том, чтобы логистические компании, порты и железные дороги России подключились к сотрудничеству в области поставок угля в Индию, сообщил на сессии во Владивостоке по российско-индийскому энергетическому сотрудничеству посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Мы только в начале процесса увеличения спроса на коксующиеся угли в Индии. Мы заинтересованы в закупке запасов, которые есть у России на продажу… Дальний Восток богат ресурсной базой, поэтому нам надо вовлекать представителей железных дорог, портовые власти, компании в области логистики.. Мы в конце этого визита в качестве практического результата хотели бы увидеть проекты, которые мы хотели бы реализовывать, и мы бы хотели, чтобы была возможность доложить на самом высоком уровне, уровне премьер-министра, (вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию) Трутневу о весовых результатах встречи", — сказал посол.

"Мы прекрасно провели встречи с (главой "Роснефти") Игорем Сечиным по вопросам развития нефтегазового сектора", — отметил посол

Визит индийской делегации в Приморье является продолжением серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. На полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.