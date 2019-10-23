АШХАБАД, 23 окт — ПРАЙМ. Европейские компании могут предложить техническую экспертизу и подготовку местных специалистов для проекта Транскаспийского газопровода, заявил в среду в Ашхабаде представитель генерального директората по энергетике Еврокомиссии Эрлендас Григорович.

Выступая международной конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2019", он отметил, что ЕС недавно принял комплексную стратегию по Центральной Азии, где говорится об интересе ЕС к развитию взаимоотношений с Туркменистаном в качестве важного партнера в регионе.

"В 2018 году спрос на газ в Европе составил 300 миллиардов кубометров, поставщиков не так много, поэтому мы продолжаем нашу работу по диверсификации наших источников поставок и маршрутов, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность. В этом плане мы смотрим и на Туркменистан", — сказал Григорович.

По его словам, недавняя ратификация Россией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является позитивным событием. "Эта конвенция и Южный газовый коридор дают нам надежду, что Транскаспийский газопровод станет реальностью в один прекрасный день", — подчеркнул Григорович. По его мнению, конкурентоспособная цена, распределение экономических выгод среди участников проекта, финансовые условия и хорошая операционная среда — все это поможет реализовать проект Транскаспийского газопровода.

Григорович также подчеркнул, что ЕС может создать благоприятную среду для проекта, как это было в случае с Южным газовым коридором. Кроме того, по его словам, европейские компании могут предложить техническую экспертизу для проекта, ведущие стандарты в области экологии и подготовку местных специалистов.

"Туркменистан вчера и сегодня показал свой огромный потенциал. Страна имеет все необходимое для привлечения европейских инвесторов. Сегодня Европа и Туркменистан имеют окно возможностей, и тем не менее, окна возможностей могут быть ограничены во времени", — заявил Григорович. Он также добавил, что ЕС недавно открыл полное представительство в Ашхабаде и планирует активизировать двусторонние отношения, в том числе в области экономического сотрудничества.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Туркмения с подписанием конвенции рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода своего природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.