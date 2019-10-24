МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за девять месяцев 2019 года сократилась в два раза и составила 2,081 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 0,62 доллара против 1,25 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 48,011 миллиарда долларов, что на 15,5% меньше прошлогоднего уровня.

Equinor в третьем квартале получил чистый убыток в 1,107 миллиарда долларов против прибыли в 1,666 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток составил 0,33 доллара против прибыли в 0,5 доллара год назад. Выручка за квартал снизилась на 22,6% в годовом выражении, до 14,704 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценке компании, составила за девять месяцев 64,7 доллара за баррель против уровня год назад в 72,1 доллара. В третьем квартале показатель составил 61,9 доллара по сравнению с показателем прошлого года в 75,3 доллара. Объем добычи углеводородов Equinor за январь-сентябрь поднялся на 3% в годовом выражении и составил 2,032 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в третьем квартале — сократился на 8%, до 1,909 миллиона баррелей в день.

Скорректированная прибыль за квартал составила 2,59 миллиарда долларов против 4,84 миллиарда год назад, значение за три отчетных месяца оказалось ниже прогноза аналитиков в 2,69 миллиарда. Компания отмечает расходы в связи с обесцениванием активов в 2,79 миллиарда долларов, из которых 2,24 миллиарда относятся к североамериканским активам.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.