МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Благодаря программе группы "Россети" по повышению доступности и надежности электроснабжения Россия поднялась на рекордное 7 место в глобальном рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Подключение к системе электроснабжения", получив 97,5 балла из 100 возможных, говорится в сообщении "Россетей".

Эксперты организации оценивали деятельность компаний "Россети Московский регион" и «Россети Ленэнерго".

В докладе Всемирного банка отмечается эффективность заявленных российскими энергетиками реформ, сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также глубокая стадия цифровизации процесса подключения к сети.

За 5 лет количество процедур, необходимых для подключения к электросетям группы «Россети» в столичных регионах, сократилось с 3 до 2, а срок подключения со 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась с 93% дохода на душу населения в 2018 году до 5% в 2019 году, отмечает компания.

"Группа "Россети" в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» планомерно улучшает свои производственные показатели, повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия взаимодействия как для существующих, так и перспективных потребителей. Рекордно высокая оценка авторитетных экспертов Всемирного банка является лучшим свидетельством правильности выбранной стратегии", — прокомментировал данные исследования глава группы "Россети" Павел Ливинский.