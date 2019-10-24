ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. ВТБ в составе международного синдиката банков предоставил кредитную линию в 4 миллиарда евро для финансирования проекта Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома", сообщил глава банка Андрей Костин.

"В составе международного синдиката мы участвуем в финансировании Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". Для этого банк предоставил кредитную линию в размере 4 миллиардов евро для реализации этого проекта", — сказал Костин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с октября 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года, выход на полную мощность — в 2024 году. Стоимость строительства завода "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.