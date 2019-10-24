ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует искать партнеров для реализации СПГ на итальянском рынке, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Будем выходить, искать партнеров по реализации СПГ на итальянском рынке… Нам тяжело выйти сразу на покупателя, а вот имея партнера хорошего на итальянском рынке, мы вместе будем выходить уже на покупателя", — сообщил Михельсон.