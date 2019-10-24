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ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует до конца 2020 года открыть проектное финансирование для "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"В наших планах до конца 2020 года открыть проектное финансирование в наиболее мягком режиме — меньше условий, ограничений, цена была нормальная", — сказал он на брифинге.

Михельсон при этом отметил, что при предоставлении финансирования банки будут учитывать объем долгосрочных контрактов на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ-2" и на основе этого могут предложить, в том числе, лучшее условия по ставке. Однако, по его словам, нет конкретных решений о том, какая доля сжиженного природного газа с проекта будет отведена под спотовый рынок, а какая — под долгосрочные контракты.

"То есть, мы с таким кардинальным решением спешить не будем. Но то, что доля спота в производстве будет, это обязательно", — заключил глава "Новатэка".

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).