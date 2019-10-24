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ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. "Новатэк" допускает увеличение планки выплаты дивидендов по итогам 2019 года, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"То, о чем вы говорите, — мы планируем это рассмотреть, принять во втором квартале. Может быть, даже уже по итогам года", — сказал Михельсон, отвечая на вопрос о возможности увеличения "Новатэком" планки выплаты дивидендов.

В апреле Михельсон сообщал, что "Новатэк" может пересмотреть параметры по уровню выплаты дивидендов в 2020 году, когда будут понятны детали финансирования проекта "Арктик СПГ-2". Теперь же глава компании уточнил, что этот момент является не единственным условиям для принятия данного решения.

"Нам по действующему "Ямалу СПГ" надо пройти все тесты. Нам надо иметь все 15 танкеров (Arc7 — ред.), последний у нас придет в декабре месяце, и чтобы они в ледовой обстановке хорошо отработали", — сообщил он.

Согласно своей дивидендной политике, "Новатэк" направляет на дивиденды не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.