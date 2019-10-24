Финансирование ГРР "Новатэка" составляет до $400-500 млн в год
ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. Финансирование геологоразведочных работ (ГРР) "Новатэка" составляет до 400-500 миллионов долларов в год, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон в кулуарах Евразийского экономического форума.
"Мы кратно увеличили финансирование геологоразведочных работ… На сегодняшний день, если в эквиваленте долларовом, наше финансирование геологоразведочных работ составляет до 400, до 500 миллионов долларов в год. У нас никогда такого не было. Мы готовим ресурсную базу для будущих проектов", — рассказал Михельсон.
По его словам, по результатам геологоразведочных работ компания будет смотреть, какими проектами стоит заниматься с учетом налоговых режимов.
"Если будут эти льготы, больше вовлеченности, конечно, будет месторождений", — прокомментировал Михельсон разрабатываемые сейчас властями меры поддержки инвестпроектов в Арктике.
https://1prime.ru/energy/20191024/830454865.html